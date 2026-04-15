U.D.O. се завръщат в България с юбилейно шоу през 2027

Германските хеви метъл ветерани U.D.O. ще се върнат у нас в началото на 2027 г. като част от мащабното си турне Triple Anniversary Tour 2027.

Поводът за обиколката е троен юбилей – 75 години от рождението на Удо Диркшнайдер, 40 години от създаването на U.D.O. и излизането на новия студиен албум на групата, който се очаква в началото на годината чрез Reigning Phoenix Music.

България е включена като задължителна спирка в турнето, а концертът ще се състои на 4 февруари 2027 г. в зала „Христо Ботев“ в София.

След успешното издание "Touchdown" от 2023 г., U.D.O. продължават напред с нов материал, който в момента е в процес на работа. Подробностите около албума все още се пазят в тайна, но феновете могат да очакват първи сингли и допълнителна информация през следващите месеци.

Името на Удо Диркшнайдер остава сред най-влиятелните в историята на хеви метъла, от ранните му години в оформянето на жанра до десетилетията начело на U.D.O., с характерен стил и разпознаваем глас, вдъхновили поколения музиканти. С 19 студийни албума и над 20 издания в дискографията си, групата продължава да бъде активна сила на световната метъл сцена.

Турнето Triple Anniversary Tour 2027 стартира на 19 януари в Париж и ще премине през 32 европейски града. По време на концертите U.D.O. ще представят специален сетлист, който обхваща цялата им кариера – от класически песни до нов материал.

Билетите за концерта в София ще бъдат в продажба до 30 април 2026 г. на промоционална цена от 40 евро, след което цената ще се повиши на 45 евро до 3 февруари 2027 г., а в деня на събитието – 50 евро. Те могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg.

Деца до 10-годишна възраст ще могат да влизат без билет, но с придружител.