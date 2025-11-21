The Smashing Pumpkins и Yunglblud с мощна нова версия на „Zombie“

Най-новото рок сътрудничество идва от Британската звезда Yungblud и легендарните The Smashing Pumpkins, които представиха впечатляваща нова версия на песента „Zombie“. Оригиналът е част от миналогодишния албум "Idols" и вече е номиниран за "Най-добра рок песен" на наградите Grammy, които ще се проведат на 1 февруари.

„Zombie“ е силно емоционална песен, вдъхновена от личната история на Yungblud и преживяна травма от близък член на семейството му. Новият аранжимент добавя още повече тежест и дълбочина – благодарение на характерния китарен почерк на Били Корган и The Smashing Pumpkins.

Yunglblud и Били Корган се срещат за първи път миналото лято по време на концерта Back To The Beginning в Бирмингам. Именно тогава Yungblud решава да покани групата да участва в песента – композиция, която сам признава, че е „косвено вдъхновена“ от тяхното творчество.

Музикантът споделя, че албумът "Siamese Dream" е бил огромна опора за него, докато расте, и работата с The Smashing Pumpkins е сбъдната мечта. Той описва новата версия на „Zombie“ като: „по-тежка, по-емоционална и болезнено искрена“.

Лидерът на The Smashing Pumpkins също говори с уважение за съвместната работа:„Звездата на Yunglblud свети ярко. Беше удоволствие да дадем нашия глас на песен, която частично е вдъхновена от нас – и да направим версия, която е максимално лична и честна.“