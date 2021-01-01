Чуйте новия сингъл на Роб Зомби "Heathen Days"

Роб Зомби представи новия си сингъл „Heathen Days“, част от предстоящия осми студиен албум „The Great Satan“, който излиза на 27 февруари 2026 г. чрез Nuclear Blast Records.
След успеха на последния му албум от 2021 г.„The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy“, дебютирал в Топ 10 на класациите, Зомби се завръща към началото на своята „Hellbilly“ ера с мощна смес от хеви рок, метъл и пънк енергия.
„The Great Satan“ съдържание:
1. F.T.W. 84
2. Tarantula
3. (I'm a) Rock 'N' Roller
4. Heathen Days
5. Who Am I
6. Black Rat Coffin
7. Sir Lord Acid Wolfman
8. Punks And Demons
9. The Devilman
10. Out of Sight
11. Revolution Motherfuckers
12. Welcome To The Electric Age
13. The Black Scorpion
14. Unclean Animals
15. Grave Discontent
Предишният албум на Роб Зомби – „The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy“ – излезе през март 2021 г. и беше първото му ново издание от почти пет години. Продуциран от Крис "Zeuss" Харис, записът затвърди състава, включващ Роб Зомби, китариста John 5, басиста Мат "Piggy D." Монтгомъри и барабаниста Джинджър Фиш.
През есента на 2022 г. John 5 напусна групата, за да се присъедини към Mötley Crüe, заменяйки основателя Мик Марс. Мястото му в бандата на Роб Зомби беше поето от завърналия се Майк Ригс, добре познат на феновете от 90-те и началото на 2000-те. Ригс стои зад китарните рифове и съавторството в албуми като „Hellbilly Deluxe“, „American Made Music To Strip By“, „The Sinister Urge“ и компилацията „The Past, Present & Future“.