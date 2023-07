Code Orange споделиха първи сингъл от нов албум

Code Orange обявиха своя пети студиен албум, озаглавен "The Above", който ще бъде и първото им издание под новия лейбъл Blue Grape Music.

Албумът ще съдържа 14 песни, а първият сингъл "Take Shape" е със специално участие на Били Корган от The Smashing Pumpkins.

"The Above" съдържание:

1. Never Far Apart

2. Theatre Of Cruelty

3. Take Shape (feat. Billy Corgan)

4. The Mask Of Sanity Slips

5. Mirror

6. A Drone Opting Out Of The Hive

7. I Fly

8. Splinter The Soul

9. The Game

10. Grooming My Replacement

11. Snapshot

12. Circle Through

13. But A Dream…

14. The Above

"The Above" обложка: