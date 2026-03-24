Сузи Куатро и Алис Купър с обща версия на „Kick Out The Jams“

Рокендрол легендата Сузи Куатро представи ново видео към своя версия на класиката MC5 „Kick Out The Jams“, записана в дует с Алис Купър.

Песента е част от новия ѝ албум „Freedom“, който излезе на 27 март, и носи духа на Детройт – градът, от който тръгват и двамата изпълнители.

Клипът е режисиран от Александър Престън и заснет в Rustbelt Studios в Детройт, като улавя суровата енергия на оригинала, пречупена през стила на двамата музиканти.

По думите на Сузи Куатро, идеята за кавъра идва от нейния син и продуцент Л. Р. Тъки, който предлага да включат и Алис Купър:

„Двама приятели от Детройт, които се връщат към корените си и отдават почит на една местна банда – тогава всичко си дойде на мястото.“

Любопитен детайл от записа е, че Алис Купър отказва да изпее култовото „M.F.“ в началото на песента, което оставя Сузи да поеме този момент.

Вижте видеото към „Kick Out The Jams“ по-долу: