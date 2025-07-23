Hollywood Vampires обявиха европейско турне

Супергрупата Hollywood Vampires обяви първите си концерти на живо от три години насам. През лятото на 2026 г. формацията ще тръгне на европейско турне, което ще премине през Обединеното кралство, Германия, Франция и Италия.

Името Hollywood Vampires идва от легендарния кръг музиканти, с които Алис Купър е споделял вечери и напитки в началото на 70-те години, сред които Джон Ленън и Кийт Муун. Днешният състав на групата включва самия Алис Купър, китариста на AEROSMITH Джо Пери, актьора Джони Деп, както и продуцента и композитор Томи Хенриксен.

Тримата основатели се събират за първи път през 2015 година, обединени от любовта си към класически рок песни и желанието да отдадат почит на своите „паднали, пияни приятели“ – легенди, оставили трайна следа в историята на рок музиката. Последвалите концерти по света бързо се превръщат в енергични и запомнящи се събития.

От групата споделят:

„След три години пауза най-накрая се завръщаме на турне във Великобритания и Европа. Очакваме невероятна публика, огромна енергия и още незабравими вечери. Ще се видим скоро!“

Hollywood Vampires – турне 2026

12 август – The O2, Лондон, Великобритания

14 август – Depot Live at Cardiff Castle, Кардиф, Великобритания

15 август – Scarborough Open Air Theatre, Скарбъроу, Великобритания

17 август – OVO Hydro, Глазгоу, Великобритания

18 август – AO Arena, Манчестър, Великобритания

19 август – Utilita Arena, Бирмингам, Великобритания

21 август – Colchester Castle Summer Series, Колчестър, Великобритания

22 август – Live at The Piece Hall, Халифакс, Великобритания

25 август – PSD Bank Nürnberg Arena, Нюрнберг, Германия

26 август – Adidas Arena, Париж, Франция

28 август – Lanxess Arena, Кьолн, Германия