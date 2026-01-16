Алис Купър и съпругата му Шерил подновиха брачните си обети

Легендарният рок музикант Алис Купър и съпругата му Шерил Купър отбелязаха 50 години брак, като подновиха брачните си обети на специална церемония на 21 март в историческото Финикс, Аризона.

Празникът събра около 220 гости, сред които трите им деца – Калико, Дашиъл („Даш“) и Сонора, както и техните внуци. Церемонията беше водена от 92-годишния баща на Шерил – Уилям Годард, който е венчал двойката и през 1976 г.

Историята на двамата започва в средата на 70-те години, когато Шерил се присъединява като танцьорка към шоуто „Welcome To My Nightmare“.

„И двамата сме в шоубизнеса цял живот. Когато сме на сцената, тя не е моята съпруга, а персонаж – както и аз. Но след това сме отново заедно и почти никога не се разделяме“, споделя Алис Купър в интервю за Billboard.

Той допълва, че работата им заедно на сцената е толкова естествена, че трудно си представя шоуто без нея: „Зад кулисите си говорим, смеем се и обсъждаме детайли от представлението – това е част от магията.“

През годините двойката често е в центъра на медийно внимание, включително заради погрешно интерпретирани изказвания. Още през 2019 г. Купър категорично отрече слуховете за т.нар. „пакт за смърт“, подчертавайки, че двамата всъщност имат „пакт за живот“ и просто прекарват почти цялото си време заедно.

След пет десетилетия брак, Алис и Шерил Купър остават едно от най-стабилните и дългогодишни партньорства в рок музиката.