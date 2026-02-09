SEVI представят първия си винил с концерт и изложба в София

Българската рок група SEVI ще отбележи важен момент в своята история с първото си винилово издание, което ще бъде официално представено на 27 март в Sofia Live Club. Събитието носи името “Dark Stories” и ще предложи на публиката музикално пътешествие през различни периоди от развитието на групата.

По време на концерта SEVI ще изпълнят песни, които проследяват еволюцията им – от по-ранни композиции като “Don’t Hesitate”, “The Call” и “Shattered”, до по-нови заглавия като “Vampire Love”. Именно тази линия между миналото и настоящето е в основата и на първия винил на групата – “Black Pages – Dark Vinyl Stories”.

Виниловото издание представлява емоционална селекция от песни от албумите “The Battle Never Ends”, “Follow Me” и “Genesis”, допълнена от бонус трака “Vampire Love”. “Dark Vinyl Stories” излиза като ексклузивно лимитирано издание, ремастерирано от Marco Barusso, а визуалната концепция е дело на Borislav Mishev.

Като част от събитието, вокалистката на SEVI Svetlana Bliznakova ще представи и авторска изложба, включваща пана, вдъхновени от десетте истории, заложени във винила. Изложбата ще бъде експонирана по време на концерта, а средствата от продажбата на произведенията ще бъдат използвани за подкрепа на международните турнета на групата през 2026 година.

Специален гост на вечерта ще бъде Франческа Лина – млада италианска изпълнителка и полуфиналист в конкурса за Eurovision Song Contest (Сан Марино). Тя ще представи песни от своя дебютен албум, акомпанирана от част от група Altermagica. Барабанистът Енрико Валенс, който участва в записа на последния албум на SEVI “Genesis”, също е част от проекта.