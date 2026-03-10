Билетите за концерта на Slaughter To Prevail в София вече са в продажба

Билетите за концерта на Slaughter To Prevail в София вече са официално в продажба. Шоуто ще се проведе на 27 юли 2026 г. в клуб „Маймунарника“ и се очаква да събере фенове на съвременния deathcore и екстремната метъл сцена.

Групата, водена от вокалиста Алекс Терибъл, е сред най-разпознаваемите имена в модерния тежък звук. В момента бандата продължава да разширява влиянието си с новия албумен цикъл около „Grizzly“.

Софийската дата е част от ограничена серия концерти в Европа и се очаква да привлече публика както от България, така и от региона.

Билетите могат да бъдат закупени онлайн чрез Eventim и партньорските им каси.