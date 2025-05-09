Китаристът на Motorhead Фил Кембъл почина на 64 години

Легендарният китарист Фил Кембъл, дългогодишен член на Motörhead и лидер на групата Phil Campbell And The Bastard Sons, е починал на 64-годишна възраст след сериозна операция.

Новината беше съобщена от семейството му чрез официалната Facebook страница на Phil Campbell And The Bastard Sons. В изявлението се казва, че музикантът е починал спокойно след продължителна и тежка борба в интензивно отделение след сложна хирургична интервенция.

„С огромна тъга съобщаваме за смъртта на нашия обичан баща, Филип Антъни Кембъл, който си отиде спокойно снощи след дълга и смела борба в интензивното отделение след сложна операция“, пише семейството му.

„Фил беше отдаден съпруг, прекрасен баща и горд и любящ дядо, когото всички наричаха с обич ‘Bampi’. Той беше дълбоко обичан от всички, които го познаваха, и ще ни липсва безкрайно. Наследството му, музиката му и спомените, които създаде с толкова много хора, ще живеят вечно.“

Фил Кембъл е роден през 1961 г. в Понтиприд, Уелс. През 1979 г. е сред основателите на уелската група Persian Risk, а през 1984 г. се присъединява към Motörhead. По същото време на прослушване се явява и Michael “Würzel” Burston, като и двамата са приети в групата, превръщайки я в квартет.

Първият албум на Motörhead, в който Кембъл участва, е „Orgasmatron“ от 1986 г. Той остава част от бандата до края ѝ през 2015 г., след смъртта на фронтмена Леми Килмистър.

През 2016 г. Кембъл създава Phil Campbell And The Bastard Sons заедно със синовете си Тайла, Тод и Дейн, като групата издава четири албума, последният от които е „Kings Of The Asylum“ (2023).

През 2019 г. китаристът издава и самостоятелен албум „Old Lions Still Roar“, в който участват редица гост-музиканти, сред които Роб Халфорд (Judas Priest), Дий Снайдер (Twisted Sister), Бенджи Уеб (Skindred) и Бен Уорд (Orange Goblin).

Поклон пред паметта му.