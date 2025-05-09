Китаристът на Motorhead Фил Кембъл почина на 64 години

Легендарният китарист беше част от Motörhead от 1984 г. до края на групата през 2015 г.

Публикувано на 14 Март 2026
Снимка: Getty Images

Легендарният китарист Фил Кембъл, дългогодишен член на Motörhead и лидер на групата Phil Campbell And The Bastard Sons, е починал на 64-годишна възраст след сериозна операция.

Новината беше съобщена от семейството му чрез официалната Facebook страница на Phil Campbell And The Bastard Sons. В изявлението се казва, че музикантът е починал спокойно след продължителна и тежка борба в интензивно отделение след сложна хирургична интервенция.

„С огромна тъга съобщаваме за смъртта на нашия обичан баща, Филип Антъни Кембъл, който си отиде спокойно снощи след дълга и смела борба в интензивното отделение след сложна операция“, пише семейството му.

„Фил беше отдаден съпруг, прекрасен баща и горд и любящ дядо, когото всички наричаха с обич ‘Bampi’. Той беше дълбоко обичан от всички, които го познаваха, и ще ни липсва безкрайно. Наследството му, музиката му и спомените, които създаде с толкова много хора, ще живеят вечно.“

Фил Кембъл е роден през 1961 г. в Понтиприд, Уелс. През 1979 г. е сред основателите на уелската група Persian Risk, а през 1984 г. се присъединява към Motörhead. По същото време на прослушване се явява и Michael “Würzel” Burston, като и двамата са приети в групата, превръщайки я в квартет.

Първият албум на Motörhead, в който Кембъл участва, е „Orgasmatron“ от 1986 г. Той остава част от бандата до края ѝ през 2015 г., след смъртта на фронтмена Леми Килмистър.

През 2016 г. Кембъл създава Phil Campbell And The Bastard Sons заедно със синовете си Тайла, Тод и Дейн, като групата издава четири албума, последният от които е „Kings Of The Asylum“ (2023).

През 2019 г. китаристът издава и самостоятелен албум „Old Lions Still Roar“, в който участват редица гост-музиканти, сред които Роб Халфорд (Judas Priest), Дий Снайдер (Twisted Sister), Бенджи Уеб (Skindred) и Бен Уорд (Orange Goblin).

Поклон пред паметта му.

 

 

