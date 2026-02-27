Sepultura пуснаха новия сингъл „Beyond The Dream“

В разгара на прощалното си турне, бразилските метъл легенди Sepultura представиха новия сингъл „Beyond The Dream“ – още един поглед към финалната глава в историята на групата.

Песента е част от предстоящото EP „The Cloud Of Unknowing“, което ще излезе на 24 април и ще бъде последното официално издание на бандата.

„Beyond The Dream“ се отличава с по-мелодичен и емоционален подход, като същевременно запазва характерната идентичност на Sepultura. Парчето е създадено в сътрудничество с Сержио Брито и Тони Белото от бразилската група Titãs, с които музикантите споделят дългогодишна връзка.

От бандата описват песента като „поетично отражение на пътя, изминат през десетилетията“, съчетаващо опита от безброй албуми, турнета и живот на път.

С повече от 40 години история, 14 златни албума и концерти в над 80 държави, Sepultura се подготвят да сложат край на своята кариера в края на тази година.

