Sepultura обявиха прощалното EP „The Cloud Of Unknowing“ и представиха новата песен „The Place“

Sepultura обявиха подробности около новото си издание — EP-то „The Cloud Of Unknowing“, което ще излезе на 24 април чрез Nuclear Blast Records. Паралелно с новината групата представи и песента „The Place“.

След повече от четири десетилетия на сцена, 14 златни албума и концерти в над 80 държави, Sepultura подготвят финалната глава от своята кариера. В момента бандата е на прощалното турне „Celebrating Life Through Death“, а новото EP е замислено като творческо сбогуване и документ на последния им период.

„The Cloud Of Unknowing“ включва четири композиции и според групата представя пълния спектър от звученето им — от бруталната агресия до по-дълбоките и емоционални моменти, които също са част от наследството на Sepultura.

Вокалистът Дерик Грийн коментира новия сингъл „The Place“, който разглежда темата за имигрантите, търсещи убежище и нов живот: песента проследява процеса на разочарование, вътрешен конфликт и нарастващ гняв, когато усещането за сигурност се оказва илюзия, а човек започва да се бори със собствената си идентичност.

EP-то ще бъде издадено в няколко винилови варианта — Oxblood, Transparent Petrol (ексклузивно за Nuclear Blast), Crystal Clear и Transparent Red (ексклузивни за групата), като всички LP издания ще съдържат и CD версия.

„The Cloud Of Unknowing“ съдържание:

1. All Souls Rising

2. Beyond the Dream

3. Sacred Books

4. The Place

Още през миналата година китаристът Андреас Кисер разкри, че групата е записала четири нови композиции с новия барабанист Грейсън Некрутман, който официално замени Илой Касагранде през февруари 2024 г. Записите са били завършени предварително, като музикантите са изчаквали подходящия момент за тяхното издаване — именно този финален етап от историята на Sepultura.