Septicflesh с ексклузивен симфоничен концерт в Античния театър в Пловдив

Гръцката симфоник детметъл група Septicflesh ще изнесе ексклузивен концерт с оркестър и хор в България. Събитието ще се състои на 19 септември 2026 г. (събота) в Античния театър в Пловдив и ще бъде единственият симфоничен концерт на групата за 2026 година.

Мащабното шоу ще се реализира съвместно с оркестъра и хора на Опера Пловдив и ще носи заглавието „Ancient Whispers“.

Година след напълно разпродадените два поредни симфонични концерта на Septicflesh в родната им Атина – в древния одеон Иродион, разположен в подножието на Акропола – групата пренася този грандиозен спектакъл в Античния театър на Филипополис. Пловдивският античен театър, датиращ от края на I век сл. Хр., е един от най-добре запазените древноримски театри в света и до днес функционира като активна културна сцена.

С това събитие България става третата държава в света, след Гърция и Мексико, която ще бъде домакин на подобен симфоничен проект на Septicflesh. Концертите от този тип са изключително редки в дългогодишната история на групата, а изборът на Пловдив като локация подчертава международния мащаб и значимостта на събитието.

Septicflesh са сред малкото метъл формации, които създават оркестрациите за албумите си още в процеса на студийния запис, с участието на реален симфоничен оркестър. Именно това прави изпълнението на живо с класически ансамбъл особено сложно и същевременно впечатляващо.

Партитурите за оркестъра ще бъдат дело на китариста Христос Антониу, дипломиран композитор по класическа музика с отличия от London College of Music, чиято работа е ключов елемент от симфоничната идентичност на групата.

Визията на събитието „Ancient Whispers“ е създадена от фронтмена, вокалист и басист на Septicflesh – Спирос Антониу, познат в артистичните среди като Seth Siro Anton. Освен музикант, той е и утвърден художник и автор на обложки за изпълнители като Nile, Paradise Lost, Exodus и много други, както и на официалния постер за този концерт.

Макар групата да е гостувала многократно в България, това ще бъде първото им участие у нас със симфоничен оркестър и хор.

Билетите за „Ancient Whispers“ – Septicflesh с оркестър и хор на Опера Пловдив са в продажба в системата на Eventim. Деца до 9-годишна възраст влизат без билет, но без право на самостоятелно място.