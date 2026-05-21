Scarlet ще открият концерта на High Vis в София

На 16 юни City Stage ще посрещне британската пост-пънк група High Vis, а вечерта ще започне със специалното участие на българската алтернативна формация Scarlet.

High Vis са сред най-обсъжданите нови имена на британската сцена през последните години. Започнали от лондонската хардкор общност, те постепенно изграждат собствен стил, в който се преплитат пост-пънк, алтернативен рок и мелодични влияния. С последния си албум „Guided Tour“ групата затвърди репутацията си на една от най-интересните съвременни концертни формации във Великобритания.

Преди тях на сцената ще се качат Scarlet, една от най-бързо развиващите се млади банди на българската алтернативна сцена. Създадена в Бургас през 2023 г., групата смесва пост-пънк, алтърнатив рок, ню уейв и електронни елементи в собствен разпознаваем стил.

През последните две години Scarlet привлякоха вниманието с участия в София, Пловдив, Велико Търново и Бургас, както и на фестивали като Station Street Fest и Buzludzha Fest. Дебютният им сингъл „Слънчоглед“ спечели второто издание на „Младежки конкурс за нова песен“ на Музикаутор.

Само няколко седмици преди концерта бандата издаде дебютния си албум „Понтика“, който беше представен официално на 2 юни с подкрепата на музикалната общност „Самодива“.

Срещата между High Vis и Scarlet обещава вечер, в която британският пост-пънк интензитет ще се срещне с една от най-интересните нови групи на българската алтернативна сцена.

