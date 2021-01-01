Scarlet издават дебютния си албум „Понтика“ на 2 юни

Scarlet ще издадат дебютния си албум „Понтика“ на 2 юни, а премиерата му ще бъде отбелязана със специален концерт на 4 юни в Mixtape 5 B-Side в София. Зад проекта застава „Самодива“ – независима музикална общност, създадена от Георги Линев с мисия да подпомага развитието на млади артисти.

Албумът включва и песента „Слънчоглед“, с която Scarlet спечелиха второто издание на конкурса „Младежки конкурс за нова песен“. След първия сингъл „Пумпал“, излязъл в началото на май, групата подготвя още едно ново парче преди официалната премиера на „Понтика“.

Според фронтмена Антон работата по албума е била „като изкачване на планински връх“ – дълъг и труден процес, в който подкрепата на „Самодива“ се оказва ключова както за организацията и записите, така и за връзката с хората, участвали в продукцията.

В реализацията на „Понтика“ се включват още Георги Станев като асистент-продуцент, звукозаписен инженер, микс и мастеринг инженер, както и Никола Николов, който работи по вокалната режисура. Георги Станев е познат с работата си с Остава, Jeremy? и Hayes & Y, а Никола Николов е сред основателите на ТДК.

Групата описва „Пумпал“ като една от най-личните песни в албума – парче за самозалъгването, вътрешните светове и усещането за откъсване от реалността. Името идва от бургаски жаргон, а според Scarlet именно нестандартните идеи са това, което ги отличава.

Концертът по повод излизането на „Понтика“ ще бъде на 4 юни в Mixtape 5 B-Side с участието на Тлен.

Дебютният албум на Scarlet се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.