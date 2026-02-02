Робърт Плант и Saving Grace идват в Пловдив след броени дни

Само след няколко дни Робърт Плант ще се завърне в България. На 6 юли легендарният глас на Led Zeppelin ще изнесе концерт с проекта Saving Grace на сцената на Античния театър в Пловдив.

Музикантите ще представят песни от албума Saving Grace, а концертът "All That Glitters…" ще започне в 21:00 часа. Вратите на Античния театър ще бъдат отворени от 20:00 часа, а последните билети все още са в продажба в мрежата на Ticket Station.

Проектът Saving Grace се ражда през 2019 година почти случайно, когато Робърт Плант и китаристът Мат Уорли започват да свирят заедно без конкретен план. Постепенно към тях се присъединяват още музиканти, концертите стават все повече, а през миналата година групата издава и първия си едноименен албум.

В него намират място десет кавър версии, вдъхновени от фолк, блус и американската коренна музика. Сред тях са „Chevrolet“ на Memphis Minnie, „It's A Beautiful Day Today“ на Moby Grape, традиционните „As I Roved Out“ и „I Never Will Marry“, „Soul Of A Man“ на Blind Willie Johnson и „Everybody's Song“. Албумът започва да се оформя по време на пандемията, а първата записана песен е „Gospel Plough“.

На сцената до Робърт Плант ще бъдат Сузи Диан (вокали и акордеон), Оли Джеферсън (барабани и перкусии), Тони Келси (китара), Барни Морс-Браун (виолончело) и Мат Уорли (банджо, китара и куатро).

Макар днес да представя по-интимно и акустично звучене, Робърт Плант остава един от най-разпознаваемите гласове в рок музиката. На 6 юли публиката в Пловдив ще има възможност да го чуе в различна светлина, далеч от стадионния размах на Led Zeppelin, но със същото присъствие и характерен вокал, които превърнаха песни като „Stairway To Heaven“, „Kashmir“ и „Whole Lotta Love“ в рок класики.

Последните билети за концерта All That Glitters… все още могат да бъдат намерени в мрежата на Ticket Station.