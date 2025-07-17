Робърт Плант идва на Античния театър на 6 юли

Това лято в България пристига Робърт Плант със Saving Grace и “All That Glitters…” – най-интимната и вдъхновена форма на музиката, която легендарният музикант е създавал в последните десетилетия.

На 6 юли 2026 г. българската публика ще стане част от това вълшебство на Античния театър в най-стария жив град в Европа - Пловдив. Проектът Saving Grace е великолепен не заради миналото, което Плант естествено носи със себе си, а заради музиката, която прави сега. Билетите, на цени, които стартират от 100 евро, влизат в продажба на 5 февруари, четвъртък, в 10:00 в мрежата на Ticket Station.

Почти невъзможно е да се посочи друг артист от класическия рок на 70-те, който да е остарял с такава естественост и грация като Робърт Плант. И вместо да се опитва да пресъздаде отново славните дни на миналото, бившият вокалист на Led Zeppelin прекарва по-голямата част от 21-ви век в преосмисляне на своите ранни влияния -американски блус, английски фолк, ранния рокендрол и класическа музика от Близкия изток и ги трансформира в по-земни и ефирни музикални светове. Ако името му все още ви напомня първо за каскадата от глас в “Immigrant Song”, то концертът в Пловдив ще ви покаже друг негов глас – по-сдържан, по-съзерцателен и също толкова ярък. Защото Плант вече не се държи като рок звезда, а по-скоро като смирен ученик, който търси нови музиканти и вдъхновение от нишови сцени, независимо дали става дума за блуграс или инди рок, за да вдъхне нов живот на своите музикални корени.

Saving Grace носи името на групата музиканти, които свирят с Плант от 2019 г., но те не са съпорт банда, а пълноценни негови партньори. Вокалистката Сюзи Диан заема мястото на пълноправна дуетна половинка в песните и заедно те преминават през подбрана колекция кавъри – от едно от най-ранните влияния за Led Zeppelin („Chevrolet“ в бясното си темпо), през любимците от психеделичния Сан Франциско Moby Grape (мечтателната „It’s a Beautiful Day Today“) и по-новата му обсесия по слоукор легендите от Low (енергична, ориенталско повлияна версия на „Everybody’s Song“).

Интимни, емоционални и трансцедентални – въздействаща палитра от блус, алт-кънтри и фолк разказвачество, която събужда духа на коренната музика, съпреживяна и преосмислена с яснотата на съвременен поглед. Така западният музикален свят описва десетте песни в Saving Grave.

„All That Glitters…” - концертът на Робърт Плант със Saving Grave и великолепната Сюзи Диан се осъществява по покана на Fest Team и е част от серия от концерти, които стартираха миналата година и продължават и през 2026. Античният театър в Пловдив, с неговата естествена акустика и усещане за време извън времето, е логичен избор за локация на този вълшебен концерт. Това е място, където музиката, фина, наситена с пластове и сенки и без излишен шум и претенция, може да диша между древните камъни.

Билетите са ограничени и могат да се намерят само в мрежата на Тикет Стейшън на цени от 100 до 180 евро, а продажбата стартира на 5 февруари в 10:00.