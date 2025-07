Робърт Плант обяви първи албум с новата си група Saving Grace

Робърт Плант обяви издаването на първия албум с новата си група Saving Grace, описвайки го като „песенна книга на изгубеното и намереното“. Албумът, озаглавен "Saving Grace", ще излезе на 26 септември чрез Nonesuch Records.

Началото на проекта се заражда по време на локдауна, когато пътуванията на Плант – обикновено част от творческия му процес – били почти невъзможни. Докато последните му музикални приключения бяха съсредоточени около Нешвил, включително успешния му албум с Алисън Краус "Raise The Roof" (2021), по време на изолацията той се обръща към корените си в английската провинция. Именно там се свързва с група разнообразни и талантливи музиканти, с които споделя любовта към дълбоки и емоционално наситени песни.

Новата му банда Saving Grace включва вокалистката Сузи Диан, барабаниста Оли Джеферсън, китариста Тони Келси, мултиинструменталиста Мат Уорли (банджо и струнни) и челиста Барни Морс-Браун. Заедно те прекарват последните шест години в изследване на различни музикални стилове и влияния, изграждайки звучене, което преплита време, традиции и лични истории — с радост и свобода.

"Saving Grace" съдържание:

1. Chevrolet

2. As I Roved Out

3. It's A Beautiful Day Today

4. Soul Of A Man

5. Ticket Taker

6. I Never Will Marry

7. Higher Rock

8. Too Far From You

9. Everybody's Song

10. Gospel Plough