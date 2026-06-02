RIA представи новия си сингъл в "Кутията на Z-Rock"

Новият сингъл на RIA „I Don't Wanna Lose You“ е вдъхновяваща рок изповед, родена по време на честите пътувания на изпълнителката между София и Лондон, където тя следва магистратура по компютърна анимация. Именно за песента и историята зад нея Мария Мирославова гостува в „Кутията на Z-Rock“.

Оказва се, че „I Don't Wanna Lose You“ е вдъхновена от съвсем реален момент.

„Аз съм много емоционален човек и голям инат“, признава RIA. След един спор тя осъзнава колко ценни са хората, които остават до нас дори в най-трудните моменти, а именно това се превръща и в основното послание на песента.

Изпълнителката разказа още защо не планира предварително дали ще пише на английски или на български, как животът между две държави ѝ носи ново вдъхновение и защо този път е избрала видеото към песента да покаже истинските моменти от работата с Final Four, заснети в студио „Балкантон“.

В разговора стана дума и за магистратурата ѝ по компютърна анимация, любовта към видеоигрите, концертите, които предстоят това лято, както и за мечтата ѝ един ден сама да режисира свой музикален видеоклип.

RIA сподели още, че вече мисли и за дебютен албум, макар засега да не разкрива подробности.

В аудиофайла под снимката можете да чуете целия разговор на Цвети Симеонова Stormy с Мария Мирославова RIA в "Кутията на Z-Rock".