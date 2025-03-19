The Pomorians се завръщат с нов сингъл „Хамелеон“

След година и половина принудително затишие рок група The Pomorians се завръща с нова музика и премиера на сингъла „Хамелеон“.

Видеото към песента ще бъде представено на 1 юни от 18:00 ч. в официалния YouTube канал на групата. Новото парче бележи важен момент за The Pomorians, които се завръщат след труден период както за бандата, така и за нейния фронтмен Янко Бръснаря.

През последните месеци музикантът премина през дълго възстановяване след тежък инсулт. Днес той отново е готов да застане пред публиката и да се върне към концертната сцена заедно със своите съмишленици.

„Хамелеон“ носи характерната за The Pomorians енергия и директно послание. Според групата песента е вдъхновена от двойните стандарти в обществото, илюзиите на съвременния свят и вътрешната борба, която кара хората да продължават напред въпреки трудностите.

Завръщането на бандата ще продължи и на живо. The Pomorians ще бъдат сред хедлайнерите на тазгодишното посрещане на July Morning в Бургас, където отново ще се срещнат с публиката край морския бряг.

