През юли Пловдив живее с ритъма на PHILLGOOD и HILLS OF ROCK

По-малко от две седмици преди началото на летните фестивали в Пловдив, градът вече влиза в празничен ритъм. PHILLGOOD MONTH 2026 е съвместна инициатива на Fest Team, Община Пловдив и Общинска фондация „Пловдив 2019“, която обединява двата големи юлски фестивала – PHILLGOOD (17–19 юли) и HILLS OF ROCK (24–26 юли).

Идеята е фестивалната атмосфера да не остане само на концертните сцени, а да се пренесе в целия град. През юли Пловдив ще бъде изпълнен с арт инсталации, графити, фото кътове, специално оформени градски пространства, фестивална зона в центъра, тематични коктейли, колекционерска книжка и украса под мотото ONE CITY. ONE HEARTBEAT.

От тази седмица на площад „Стефан Стамболов“ вече работи фестивалната зона на PHILLGOOD MONTH, където посетителите могат да открият официалния мърч на фестивалите, информация за програмата и различни активности.

Всяка вечер фасадата на Дом на културата „Борис Христов“ ще се превръща във фестивален екран, а Малката главна, Капана и площад „Централен“ ще бъдат украсени с тематични флагчета. Между 11 и 15 юли графити артистът NASSIMO ще създаде нов мащабен стенопис на ул. „Христо Дюкмеджиев“ в квартал Капана, като посетителите ще могат да наблюдават работата му на живо.

В инициативата се включват и 16 популярни заведения в центъра на Пловдив, които ще предлагат авторски фестивални коктейли и лимитирани колекционерски подложки за чаши. Чрез QR код посетителите ще имат достъп до пълната програма и картата на всички фестивални локации.

От участващите заведения и ключови точки в града ще може да бъде получена и безплатна двуезична книжка с пълната програма на инициативата, информация за фестивалите на Fest Team и препоръки за забележителности и маршрути в Пловдив.

Според организаторите идеята е Пловдив да се доближи до утвърдения модел на големите европейски фестивални градове, в които атмосферата се усеща още преди първия концерт. Това се потвърждава и от интереса към PHILLGOOD, като повече от една четвърт от билетите вече са закупени от посетители извън България.

PHILLGOOD ще се проведе от 17 до 19 юли на Гребната база с три сцени – PHILLGOOD, PHILLCOOL и PHILLRAVE. На 23 юли програмата продължава с BE4 Hills, а от 24 до 26 юли HILLS OF ROCK ще постави финал на фестивалния месец в Пловдив.