Нова Генерация с концерт във Vidas Art Arena на 15 септември

Нова Генерация ще излезе на малката сцена на Vidas Art Arena в София на 15 септември. Специален гост на концерта ще бъде младата инди пост-пънк формация Тлен.

Създадена в края на 80-те години, Нова Генерация се превръща в едно от разпознаваемите имена на българската ню уейв и пост-пънк сцена. Централна фигура в историята на групата е вокалистът, басист и автор Димитър Воев, чиито текстове и музика остават важна част от репертоара на Нова Генерация и след смъртта му през 1992 година.

На 15 септември публиката ще чуе песни като „Само двама“, „Мухата“ и „Сто години“, както и други композиции от репертоара на групата.

В концерта ще се включат и Тлен – инди пост-пънк формация, която съчетава мелодични вокали с китарно звучене и по-мрачна атмосфера.

Билетите за концерта на Нова Генерация и Тлен са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени от 15 евро. Събитието ще се проведе на 15 септември на малката сцена на Vidas Art Arena.