Въведете търсената дума и натиснете Enter
следва
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

Нова Генерация с концерт във Vidas Art Arena на 15 септември

На сцената заедно с групата ще излезе инди пост-пънк формацията Тлен

Публикувано на 30 Юли 2026
Нова Генерация с концерт във Vidas Art Arena на 15 септември
Снимка: Fest Team

Нова Генерация ще излезе на малката сцена на Vidas Art Arena в София на 15 септември. Специален гост на концерта ще бъде младата инди пост-пънк формация Тлен.

Създадена в края на 80-те години, Нова Генерация се превръща в едно от разпознаваемите имена на българската ню уейв и пост-пънк сцена. Централна фигура в историята на групата е вокалистът, басист и автор Димитър Воев, чиито текстове и музика остават важна част от репертоара на Нова Генерация и след смъртта му през 1992 година.

На 15 септември публиката ще чуе песни като „Само двама“, „Мухата“ и „Сто години“, както и други композиции от репертоара на групата.

В концерта ще се включат и Тлен – инди пост-пънк формация, която съчетава мелодични вокали с китарно звучене и по-мрачна атмосфера.

Билетите за концерта на Нова Генерация и Тлен са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени от 15 евро. Събитието ще се проведе на 15 септември на малката сцена на Vidas Art Arena.

Ключови думи: