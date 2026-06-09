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Malevolence пристигат за Hills of Rock

Английската метълкор група идва на мястото на Of Mice And Men на тазгодишното издание на фестивала

Публикувано на 03 Юли 2026
Malevolence пристигат за Hills of Rock

Английската метълкор банда Malevolence се присъединява към лайнъпа на тазгодишното издание на Hills of Rock. Групата се завръща в България, за да забие още в първия ден на фестивала на мястото на американците от Of Mice And Men.

След последното им участие у нас, Malevolence отново ще направят голямо шоу този път на Гребната база в Пловдив. Техният концерт ще бъде на главната сцена на 24 юли от 18:00 ч. точно след Vended. С тяхното присъединяване Hills of Rock се превръща в едно истинско богато измерение на различни банди, всяка с уникално звучене. По-малко от месец остава до тазгодишното издание на най-известния рок и метъл фестивал у нас, като все още може да намерите билети в мрежата на Ticket Station.

Malevolence е създадена през 2010 г. от китаристите Josh Baines и Konan Hall - приятели от детство. Още в училище двамата се обединяват покрай общата си любов към тежката музика. Групата официално е сформирана с пристигането на вокалиста ѝ - Alex Taylor, както и басиста Wilkie Robinson и барабаниста Charlie Thorpe. Бандата избухва на световната сцена с издаването на дебютния си албум - „Reign of Suffering“ през 2013 г. На следващата година Malevolence е подгряваща група на европейското турне на канадската хардкор пънк банда Obey The Brave заедно с Napoleon и Kubai Khan, а по-късно е и част от обиколката на Dying Fetus.

От тогава досега групата има още 3 студийни албума: „Self Supremacy“ (2017 г.), „Malicious Intent“ (2022 г.) и „Where Only the Truth Is Spoken“ (2025 г.), както и 2 EP-та, едно от които - „The Other Side“ (2020 г.), е с участието на вокалиста на Knocked Loose Bryan Garris в парчето „Keep Your Distance“.

Техният стил е смесица от бийтдаун хардкор, метълкор, хардкор пънк, груув метъл и слъдж метъл. Британското издание „Rock Sound“ определя стила им като „перфектното съчетание между хардкор и метъл“.
Malevolence и още над 45 международни и български групи ще са част от тазгодишното издание на Hills of Rock, което ще се проведе от 24 до 26 юли на Гребната база в Пловдив. Хедлайнери тази година ще са артисти като Marilyn Manson, Godsmack, Electric Callboy, P.O.D., Sex Pistol с Frank Carter, Skindred, Black Label Society, Nevermore и Lamb of God. Отново ще има три сцени, които ще предлагат богата програма от също известни групи, като голяма част ще са и българските изпълнители като Джанго Зе, Lek City Case, Hellion Stone, Цар Плъх, P.I.F., Контрол и други.

Тази година фестивалът ще има и специален отделен фестивален ден – BE4 Hills, на 23 юли. Той ще включва също големи имена като Sevi, Epica, Savatage и Sabaton.
Оставащи билети за Hills of Rock 2026 може да намерите в мрежата на Ticket Station за различните дни, както и тридневни билети.

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