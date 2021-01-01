Four Of A Kind представят дебютния си албум "All In" тази събота

В понеделник следобед в Soundcheck гостуваха Миро Найденов, Иво Паунов, Вихрен Паунов и Боян „Бонзи“ Георгиев от групата Four Of A Kind. Поводът – предстоящата премиера на дебютния им албум "All In", която ще се състои на 4 октомври в Sofia Live Club.

Историята на групата започва почти случайно – като заместване в програмата на столичен клуб. Музикантите вече са се срещали по джемсешъни, а първото им официално свирене заедно бързо води до нови концерти и трайно събиране в сегашния им състав.

Името Four Of A Kind е вдъхновено от покера и символизира съчетание на четири различни музикални бекграунда в общ проект – джаз, блус, рок, метъл и дори академични влияния.

„Всички сме различни, но се събрахме, за да правим музика с импровизация и свобода“, споделят музикантите.

Албумът съдържа девет композиции – четири вокални и пет инструментални. Повечето идеи са на Вихрен Паунов, но всеки от останалите членове също има своя песен в проекта. Заглавието на албума „All In“ е повече от покер препратка – символ е на отдадеността на групата да вложи всичко от себе си в този дебют.

Първият сингъл “Pale Man” излезе през лятото и вече е познат на публиката. Интересното е, че песента е написана преди повече от 15 години, но чак сега излиза на бял свят.

След премиерата на "All In" на 4 октомври, Four Of A Kind ще продължат с клубни участия в страната.

Цялото интервю може да чуете в аудиофайла на страницата.