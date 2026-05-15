Последни подробности и график за концерта на Death To All в София

Death To All се завръщат в България този петък, 12 юни, за концерт в столичния клуб Joy Station. Този път музикантите идват със специалната програма Symbolic Healing, посветена на два от най-важните албуми в историята на Death – “Spiritual Healing” и “Symbolic”.

Проектът Death To All е създаден в чест на наследството на Чък Шулдинър и музиката на Death – група, която оставя огромна следа в развитието на дет метъла и тежката музика като цяло.

Публиката в София ще чуе песни като “Living Monstrosity”, “Within the Mind” и “Spiritual Healing”, както и класики от “Symbolic” като “Crystal Mountain”, “Zero Tolerance”, “Empty Words” и самата “Symbolic”.

Вратите на клуба ще отворят в 18:45 ч., а вечерта ще започне със специалните гости Species. Полската група от Варшава комбинира техникъл траш и прогресив метъл и през последните години постепенно си изгражда сериозно име в ъндърграунд сцената.

Програмата за вечерта:

18:45 – Отваряне на вратите

19:30 – SPECIES

21:15 – DEATH TO ALL

23:05 – Очакван край

Билети за концерта все още могат да бъдат намерени в мрежите на ePayGo и Bilet.bg. Цената им предварително е 36 евро, а в деня на концерта и на място ще бъде 40 евро.