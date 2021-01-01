Napalm Death идват в София на 28 ноември

Napalm Death ще се завърнат в България на 28 ноември за концерт в Студио Орфей. Събитието е част от турнето Campaign for Musical Destruction 2026 и се организира от 141 в сътрудничество с EventEase.

Това ще бъде първото гостуване на Napalm Death у нас от 2011 г. насам. Групата, считана за един от основните пионери на грайндкора, продължава повече от четири десетилетия да бъде сред най-влиятелните имена в екстремната музика.

Настоящото издание на Campaign for Musical Destruction събира четири банди от различни краища на тежката сцена. Освен Napalm Death, в турнето участват Master, The Brat и Goatburner.

Napalm Death остават едно от най-разпознаваемите имена в екстремния метъл със своята скорост, агресивно звучене и силно изразени социални и политически послания. В центъра на групата продължава да бъде фронтменът Mark Greenway.

Master, водени от Paul Speckmann, са сред ранните имена в олдскуул дет метъла и често са определяни като съоснователи на жанра.

The Brat ще внесат по-хардкор енергия в програмата, а финландците от Goatburner, в чийто състав е и Keijo Niinimaa, ще представят тежка комбинация от sludge и дет метъл.

Билетите вече са в продажба в системата на Bilet.bg.