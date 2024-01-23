Five Finger Death Punch пуснаха нова песен „Eye Of The Storm“

Five Finger Death Punch пуснаха новия си сингъл „Eye Of The Storm“, първа песен от предстоящия десети студиен албум на групата, който се очаква по-късно тази година.

Заедно с парчето бандата представи и официално текстово видео.

По думите на китариста Золтан Батъри новият материал звучи по-тежко от всичко, което групата е правила през последните години, като в музиката присъства и по-кинематографично усещане.

Той разкрива още, че групата е работила по албума в продължение на три години и първоначално е имало близо 30 идеи за песни, преди финалният избор да бъде сведен до 14-15 композиции. В един момент музикантите дори са обсъждали възможността за двоен албум.

Новият запис бележи и две важни годишнини за Five Finger Death Punch - това е десетият студиен албум на бандата и съвпада с 20 години от създаването ѝ.

Батъри коментира, че в новия материал отново усеща агресията и суровата енергия от ранния период на групата, докато Айвън Мууди допринася със силни мелодии и текстове.

Още в началото на годината Золтан Батъри загатна, че албумът ще има своеобразна „саундтрак“ атмосфера, без да бъде концептуален запис в класическия смисъл.

През 2026 г. Five Finger Death Punch стартираха и мащабно световно турне по повод 20-годишнината си. Северноамериканската част започва през юли с гости Коди Джинкс и Eva Under Fire, а европейската обиколка през 2027 г. ще включва още Lamb Of God и Bleed From Within.