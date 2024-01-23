Групата подготвя десети студиен албум

Публикувано на 15 Май 2026
Five Finger Death Punch пуснаха нова песен „Eye Of The Storm“
Снимка: facebook.com/fivefingerdeathpunch

Five Finger Death Punch пуснаха новия си сингъл „Eye Of The Storm“, първа песен от предстоящия десети студиен албум на групата, който се очаква по-късно тази година.

Заедно с парчето бандата представи и официално текстово видео.

По думите на китариста Золтан Батъри новият материал звучи по-тежко от всичко, което групата е правила през последните години, като в музиката присъства и по-кинематографично усещане.

Той разкрива още, че групата е работила по албума в продължение на три години и първоначално е имало близо 30 идеи за песни, преди финалният избор да бъде сведен до 14-15 композиции. В един момент музикантите дори са обсъждали възможността за двоен албум.

Новият запис бележи и две важни годишнини за Five Finger Death Punch - това е десетият студиен албум на бандата и съвпада с 20 години от създаването ѝ.

Батъри коментира, че в новия материал отново усеща агресията и суровата енергия от ранния период на групата, докато Айвън Мууди допринася със силни мелодии и текстове.

Още в началото на годината Золтан Батъри загатна, че албумът ще има своеобразна „саундтрак“ атмосфера, без да бъде концептуален запис в класическия смисъл.

През 2026 г. Five Finger Death Punch стартираха и мащабно световно турне по повод 20-годишнината си. Северноамериканската част започва през юли с гости Коди Джинкс и Eva Under Fire, а европейската обиколка през 2027 г. ще включва още Lamb Of God и Bleed From Within.

