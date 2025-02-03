Номинираните за „Грами“ 2026 в категориите рок и метъл

Американската Звукозаписна Академия обяви номинациите за наградите „Грами“ 2026, а сред тях са някои от най-големите имена в съвременната рок, метъл и алтърнатив сцена.
68-ата церемония по връчването на наградите ще се състои на 1 февруари 2026 г. в Crypto.com Arena в Лос Анджелис, Калифорния.
Ето и пълен списък с номинираните в категориите за рок и метъл:
Най-добра рок песен (Best Rock Song)
Nine Inch Nails – “As Alive As You Need Me to Be”
Sleep Token – “Caramel”
Hayley Williams – “Glum”
Turnstile – “Never Enough”
Yungblud – “Zombie”
Най-добро рок изпълнение (Best Rock Performance)
Amyl and the Sniffers – “U Should Not Be Doing That”
Linkin Park – “The Emptiness Machine”
Turnstile – “Never Enough”
Hayley Williams – “Mirtazapine”
Yungblud ft. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman II (Sleep Token) – “Changes (Live From Villa Park)”
Най-добър рок албум (Best Rock Album)
Deftones – “Private Music”
Haim – “I Quit”
Linkin Park – “From Zero”
Turnstile – “Never Enough”
Yungblud – “Idols”
Най-добро метъл изпълнение (Best Metal Performance)
Dream Theater – “Night Terror”
Ghost – “Lachryma”
Sleep Token – “Emergence”
Spiritbox – “Soft Spine”
Turnstile – “Birds”
Най-добър алтърнатив албум (Best Alternative Music Album)
Bon Iver – “Sable, Fable”
The Cure – “Songs of a Lost World”
Tyler, the Creator – “Don’t Tap the Glass”
Wet Leg – “Moisturizer”
Hayley Williams – “Ego Death at a Bachelorette Party”
Най-добро алтърнатив изпълнение (Best Alternative Music Performance)
Bon Iver – “Everything Is Peaceful Love”
The Cure – “Alone”
Turnstile – “Seein’ Stars”
Wet Leg – “Mangetout”
Hayley Williams – “Parachute”
За да бъдат номинирани за „Грами“ 2026, записите трябва да са издадени в периода от 31 август 2024 г. до 30 август 2025 г.
Записите се подават от членове на Академията и звукозаписни компании, след което се разглеждат от над 350 експерти в различни жанрове. Те определят категорията, в която всеки проект попада, а след това гласуващите членове на Звукозаписната Aкадемия избират финалните номинации.
Остава да видим кои ще бъдат победителите през февруари 2026 година.