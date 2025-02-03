Въведете търсената дума и натиснете Enter
следва
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

Номинираните за „Грами“ 2026 в категориите рок и метъл

68-ата церемония по връчването на наградите ще се състои на 1 февруари 2026 г.

Публикувано на 10 Ноември 2025
Номинираните за „Грами“ 2026 в категориите рок и метъл
Снимка: Getty Images

Американската Звукозаписна Академия обяви номинациите за наградите „Грами“ 2026, а сред тях са някои от най-големите имена в съвременната рок, метъл и алтърнатив сцена.

68-ата церемония по връчването на наградите ще се състои на 1 февруари 2026 г. в Crypto.com Arena в Лос Анджелис, Калифорния.

Ето и пълен списък с номинираните в категориите за рок и метъл:

Най-добра рок песен (Best Rock Song)

Nine Inch Nails – “As Alive As You Need Me to Be”

Sleep Token – “Caramel”

Hayley Williams – “Glum”

Turnstile – “Never Enough”

Yungblud – “Zombie”


Най-добро рок изпълнение (Best Rock Performance)

Amyl and the Sniffers – “U Should Not Be Doing That”

Linkin Park – “The Emptiness Machine”

Turnstile – “Never Enough”

Hayley Williams – “Mirtazapine”

Yungblud ft. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman II (Sleep Token) – “Changes (Live From Villa Park)”


Най-добър рок албум (Best Rock Album)

Deftones – “Private Music”

Haim – “I Quit”

Linkin Park – “From Zero”

Turnstile – “Never Enough”

Yungblud – “Idols”


Най-добро метъл изпълнение (Best Metal Performance)

Dream Theater – “Night Terror”

Ghost – “Lachryma”

Sleep Token – “Emergence”

Spiritbox – “Soft Spine”

Turnstile – “Birds”


Най-добър алтърнатив албум (Best Alternative Music Album)

Bon Iver – “Sable, Fable”

The Cure – “Songs of a Lost World”

Tyler, the Creator – “Don’t Tap the Glass”

Wet Leg – “Moisturizer”

Hayley Williams – “Ego Death at a Bachelorette Party”


Най-добро алтърнатив изпълнение (Best Alternative Music Performance)

Bon Iver – “Everything Is Peaceful Love”

The Cure – “Alone”

Turnstile – “Seein’ Stars”

Wet Leg – “Mangetout”

Hayley Williams – “Parachute”


За да бъдат номинирани за „Грами“ 2026, записите трябва да са издадени в периода от 31 август 2024 г. до 30 август 2025 г.
Записите се подават от членове на Академията и звукозаписни компании, след което се разглеждат от над 350 експерти в различни жанрове. Те определят категорията, в която всеки проект попада, а след това гласуващите членове на Звукозаписната Aкадемия избират финалните номинации.

Остава да видим кои ще бъдат победителите през февруари 2026 година.

Ключови думи: