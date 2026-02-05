Nervosa споделиха нов сингъл „Ghost Notes“

Траш метъл група Nervosa представи новия си сингъл „Ghost Notes“, придружен от официален видеоклип. Песента е част от предстоящия шести студиен албум на бандата „Slave Machine“, който ще излезе на 3 април чрез Napalm Records.

„Ghost Notes“ комбинира тежки и разпознаваеми рифове, мощна ритъм секция и характерните агресивни вокали на Прика Амарал. Композицията завършва с силно китарно соло и показва още една страна от звученето на бразилската траш формация.

Новият албум отново е записан с продуцента Мартин Фурия от германската траш група Destruction. „Slave Machine“ ще включва дванадесет нови песни и според самите Nervosa ще бъде едновременно най-бруталният и най-мелодичният им запис до момента.

Преди няколко седмици стана ясно и че българската барабанистка Михаела Найденова отново е част от Nervosa. Тя е записала барабаните за новия албум още през май 2025 г. и се завръща като официален барабанист на групата.

„Slave Machine“ ще бъде шестият студиен албум в дискографията на Nervosa и продължава линията, започната с „Jailbreak“ (2023), когато Прика Амарал окончателно утвърди ролята си и като вокалист на групата.