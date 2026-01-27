Михаела Найденова се връща в Nervosa

Българската барабанистка Михаела Найденова отново застава зад барабаните на бразилската дамска траш метъл формация Nervosa. Това става ясно както от публикация на самата музикантка, така и от официално изявление на групата в социалните мрежи.

Михаела Найденова разкри, че още през май миналата година е участвала в записите на предстоящия нов албум на Nervosa. Първоначално ролята ѝ е била свързана с работата в студио, но поради логистични и визови затруднения на досегашната барабанистка, тя поема отново позицията на официален барабанист на групата и ще свири с тях занапред.

От Nervosa потвърдиха, че барабаните в новия албум са написани и записани от Михаела Найденова през май 2025 г., като това е вторият албум на групата с нейно участие. По информация на бандата, Габриела Абуд е допринесла за част от текстовете, но обстоятелствата налагат Найденова да се върне в активния състав.

В края на януари Nervosa обявиха и новия си студиен албум "Slave Machine", който ще излезе на 3 април чрез Napalm Records. Това ще бъде шестият студиен албум в дискографията на групата и според самите Nervosa – най-бруталният, но и най-мелодичният им запис до момента.

Заедно с анонса бе представена и заглавната песен "Slave Machine", която комбинира висока скорост и директна агресия с неочакван алтернативен преход, разкриващ допълнителна страна от звученето на формацията.

Албумът е записан отново с продуцента Мартин Фурия (Destruction) и продължава линията, започната с "Jailbreak" (2023), когато Прика Амарал окончателно утвърди ролята си и като водещ вокалист на Nervosa. "Slave Machine" ще включва 12 нови песни и вече е достъпен за предварителни поръчки.