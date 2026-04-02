Nervosa пуснаха текстово видео към песента „You Are Not A Hero“

Nervosa представиха ново текстово видео към песента „You Are Not A Hero“, част от актуалния им албум Slave Machine, издаден чрез Napalm Records.

От групата коментират, че публикуват видеото, защото искат да чуят феновете да пеят заедно с тях по време на предстоящите концерти, а нови дати от турнето ще бъдат обявени скоро.

"Slave Machine" е шестият студиен албум на бандата и продължава линията, поета с "Jailbreak" от 2023 г., когато основателката Прика Амарал застана и зад микрофона. Според музикантите това е „най-бруталният и мелодичен албум“ на Nervosa досега.

През последните години Nervosa затвърдиха позициите си като едно от най-разпознаваемите имена в съвременния траш метъл, с участия на фестивали като Wacken Open Air и Hellfest.