Чуйте новия сингъл на Moonspell „Cross Your Heart“

Португалските дарк метъл ветерани Moonspell представиха новия си сингъл „Cross Your Heart“, придружен от официален видеоклип. Това е откриващото парче в предстоящия студиен албум "Far From God", който ще излезе на 3 юли чрез Napalm Records.

Новият сингъл идва малко след премиерата на заглавната песен „Far From God“ и след участието на групата на фестивала Wave-Gotik-Treffen в Германия.

Според фронтмена Фернандо Рибейро „Cross Your Heart“ носи духа на емблематичния албум "Irreligious", но представен през по-съвременна и по-мрачна призма. Текстът е вдъхновен от мемориалите край пътищата, които напомнят за хора, загубили живота си при автомобилни и мотоциклетни катастрофи.

Музикално песента съчетава характерната меланхолична атмосфера на Moonspell с тежки рифове и мрачни мелодии. Темите за паметта, смъртността и несигурността на живота се преплитат с гледната точка на музиканти, прекарали голяма част от живота си на път.

"Far From God" ще бъде първият студиен албум на Moonspell след "Hermitage" от 2021 г.

