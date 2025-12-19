Чуйте заглавна песен от новия албум на Moonspell "Far From God"

Португалските дарк метъл пионери Moonspell представиха новия си сингъл „Far From God“, заглавна песен от предстоящия им албум, който ще излезе на 3 юли 2026 г. чрез Napalm Records.

"Far From God" ще бъде четиринадесетият студиен албум в дискографията на групата, предишният „Hermitage“ от 2021 г.

По думите на фронтмена Фернандо Рибейро, новият материал връща групата към по-познатото им звучене:

„Хората, които вече са го чули, го наричат ‘Irreligious’ на XXI век. Това е готик метъл албум – по-мелодичен, атмосферичен и емоционален.“

Рибейро допълва, че този път бандата е търсила по-ясен и директен израз, със силен акцент върху романтичната и екзистенциалната страна на музиката им. Албумът е записан в Порто с продуцента Хайме Гомес Ареляно, с когото Moonspell работиха и по „Hermitage“.

Създаването на „Far From God“ обаче не е било лесен процес:

„Имахме много опити и грешки. Написах над 50 текста и обмисляхме различни заглавия, преди да стигнем до това.“

Българските фенове също имат специален повод да очакват групата – Moonspell ще изнесат симфоничен концерт на 2 август 2026 г. в Античния театър в Пловдив, вдъхновен от проекта „Opus Diabolicum“.

