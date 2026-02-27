Lamb of God с видео към песента „St. Catherine’s Wheel“

Публикувано на 17 Март 2026
Lamb of God с видео към песента „St. Catherine’s Wheel“

Американските метъл ветерани Lamb of God пуснаха официално видео към песента „St. Catherine’s Wheel“, част от новия им албум „Into Oblivion“, който излезе на 13 март.

Клипът е режисиран от Мериел О'Конъл и излиза само ден преди началото на северноамериканско турне на групата.

Албумът „Into Oblivion“ беше посрещнат с много силен отзвук от критиката. Медии като Metal Hammer и Kerrang! отделиха специално внимание на бандата, а Associated Press описва записа като „10 парчета чиста ярост“.

Новият албум включва и вече познатите сингли „Sepsis“ и „Parasocial Christ“, които загатнаха за разнообразието и интензивността на материала.

Продукцията отново е поверена на дългогодишния им сътрудник Джош Уилбър, а записите са реализирани на няколко локации, свързани с историята на групата.

Гледайте видеото към „St. Catherine’s Wheel“ по-долу:

