Lamb Of God обявиха новия си албум „Into Oblivion“

Чуйте заглавната песен.

Публикувано на 15 Януари 2026
Lamb Of God обявиха новия си албум „Into Oblivion“

Метъл ветераните от Lamb Of God обявиха подробности около новия си студиен албум „Into Oblivion“, който ще излезе на 13 март 2026 г. чрез Epic Records.

С анонса на албума групата представи и заглавната песен „Into Oblivion“, придружена от официален видеоклип, режисиран от Том Флин и Майк Уотс.

Китаристът Марк Мортън коментира:
„За мен този албум е свързан със свободата да дишаме творчески и да не усещаме натиск да се съобразяваме с тенденции или очаквания. Чувството да си откъснат от всякаква програма, освен идеята ‘да правим музика, която ни харесва’, е точно там, откъдето започна всичко.“

Вокалистът Ранди Блайт e е още по-директен относно заглавието на албума:
„Защото натам вървим. Като цяло албумът е за бързия и постоянен разпад на социалния договор, особено тук, в Америка. Днес се приемат неща, които преди 20 години биха шокирали хората.“

В месеците преди официалния анонс Lamb Of God пуснаха два сингъла, които загатнаха за разнообразието в новия материал. „Sepsis“, първата нова песен на групата от 2022 г., отдава почит на ъндърграунд сцената в Ричмънд от началото на 90-те, оформила ранните години на бандата. След нея „Parasocial Christ“ представи класическия, директен саунд на групата в кратка, но интензивна атака.

Албумът е продуциран и миксиран от дългогодишния им сътрудник Джош Уилбър и е записван на няколко ключови за идентичността на групата места. Барабаните са записани в Ричмънд, Вирджиния, китарите и басът – в домашното студио на Марк Мортън, а вокалите на Ранди Блайт – в легендарното Total Access Studio в Редондо Бийч, Калифорния, известно с класически пънк записи на Black Flag, Hüsker Dü и Descendents.

„Into Oblivion“ съдържание:

1. Into Oblivion
2. Parasocial Christ
3. Sepsis
4. The Killing Floor
5. El Vacío
6. St. Catherine's Wheel
7. Blunt Force Blues
8. Bully
9. A Thousand Years
10. Devise/Destroy

