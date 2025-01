Марк Мортън от Lamb Of God издаде нова песен "Hell & Back"

"Hell & Back" е най-новият сингъл на китариста на Lamb Of God и бележи първата му нова оригинална музика след EP-то "Ether" от 2020 г. В песента участва Джарън Джонстън от групата The Cadillac Three.

"Hell & Back беше толкова забавна за създаване! Намерихме точния баланс между южняшки рок, блус груув и кънтри звучене", споделя Марк за новия сингъл. "Джарън е мой близък приятел и невероятно талантлив автор на песни и изпълнител. Целият процес беше толкова непринуден и естествен, колкото звучи и самата песен."

"Бях много развълнуван, когато Марк и екипът му се свързаха и казаха, че идва в града да работим", споделя Джарън. "Веднага се възползвах от възможността да пиша с него и в процеса спечелих страхотен приятел. Харесвам непринудената смесица от нашите индивидуални стилове в "Hell & Back" и бях щастлив, че успяхме да вмъкнем един страхотен брейкдаун!"

Миналия октомври, Мортън издаде своя мощна кавър версия на емблематичната песен на Lynyrd Skynyrd - "The Needle And The Spoon". Тази интерпретация показва дълбокото уважение на Мортън към легендите на южняшкия рок, като същевременно придава на песента своето характерно тежко звучене.