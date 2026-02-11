Въведете търсената дума и натиснете Enter
Концертът на Exumer в София се отлага

Германската траш метъл група Exumer отлага концерта си в София заради предстоящия си нов албум, който се очаква през лятото.

Публикувано на 13 Февруари 2026
Планираният концерт на Exumer в София ще бъде с нова дата. Групата е взела решение да отложи предстоящото си турне, тъй като иска първо да издаде новия си студиен албум, който се очаква да излезе през лятото.

Организаторите съобщават, че веднага след получаване на допълнителна информация от групата и тяхната агенция, новата дата за концерта ще бъде обявена своевременно.

Към момента предварителната продажба на билети се спира до изясняване на новия график.

Всички вече закупени билети ще важат без необходимост от презаверяване. След обявяването на новата дата, притежателите на билети, които не могат да присъстват, ще имат възможност да ги върнат и да получат обратно заплатената сума.

Очаквайте повече информация скоро.

