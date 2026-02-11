Концертът на Exumer в София се отлага

Планираният концерт на Exumer в София ще бъде с нова дата. Групата е взела решение да отложи предстоящото си турне, тъй като иска първо да издаде новия си студиен албум, който се очаква да излезе през лятото.

Организаторите съобщават, че веднага след получаване на допълнителна информация от групата и тяхната агенция, новата дата за концерта ще бъде обявена своевременно.

Към момента предварителната продажба на билети се спира до изясняване на новия график.

Всички вече закупени билети ще важат без необходимост от презаверяване. След обявяването на новата дата, притежателите на билети, които не могат да присъстват, ще имат възможност да ги върнат и да получат обратно заплатената сума.

Очаквайте повече информация скоро.