Exumer с концерт у нас на 29 април

Германската траш метъл институция Exumer ще изнесе концерт в България на 29 април 2026 г. в клуб Live & Loud в София

Билети вече се продават в офис мрежата на EasyPay и онлайн чрез epaygo.bg. Цената им ще се увеличава с наближаването на датата на концерта. В деня на събитието, при наличие на останали билети, те ще се продават единствено на входа на клуба на цена, която ще бъде обявена допълнително.

През 2025 г. Exumer отбелязаха 40 години от създаването си, но далеч не показват намерение да забавят темпото. Групата подготвя завръщане с шестия си студиен албум – четвърти за Metal Blade Records, както и мащабно световно турне.

Концертната програма ще включва песни от двата култови албума на Exumer от 80-те години, както и парчета от по-късния им каталог за Metal Blade. С обновената си ритъм секция – бас и барабани – бандата вече показа какво може да се очаква по време на изключително успешното им европейско фестивално турне през 2024 г.

От скромното си начало в Германия през 80-те години основателите Mem V. Stein и Ray Mensh винаги са залагали на дълголетие и стабилност, а не на чести промени в състава. Тази философия продължава да определя и настоящия облик на групата.

Комбинацията от съвременен звук и силно изразени корени в траш метъла от 80-те утвърждава Exumer редом до други легендарни германски имена от тяхното поколение – Kreator, Sodom и Destruction.

Винаги чувствителни към актуалните теми, албумите на Exumer от 2000-те години засягат проблемите на съвремието – от глобалните политически напрежения в 'The Raging Tides" (2016) до последния им студиен албум "Hostile Defiance", посветен на темата за психичните заболявания и техните социални последици.

Както самите Exumer заявяват:

„Нашата цел е проста – да утвърдим групата като една от основните германски траш метъл формации, започнали през 80-те и продължаващи да носят огъня и днес.“