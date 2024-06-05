Италианците Game Over с концерт в София през септември

Тази есен италианската траш метъл група Game Over ще гостува за първи път у нас. Събитието ще се проведе в клуб Live & Loud на 18 септември.

Game Over свирят бърз и агресивен траш метъл с тежки рифове и силни припеви. До момента имат издадени шест студийни албума, а последният им – „Face The End“ – излезе през април 2025 година.

Зад гърба си групата има активна концертна дейност в Европа, САЩ, Япония и Китай. През годините Game Over са споделяли сцена с имена като Megadeth, Exodus, Testament, Overkill, Nuclear Assault, Destruction, Sodom и Tankard, което ги утвърждава като стабилно присъствие на съвременната европейска траш сцена.

Билетите за концерта са на цена от 19 евро и могат да бъдат закупени в мрежата на EasyPay и онлайн чрез epaygo.bg.

Цената ще се увеличава с наближаването на датата на събитието. В деня на концерта билети ще се продават единствено на входа на клуба, на цена, която ще бъде обявена допълнително.