Концертът на Alestorm в София е тази събота

Дългоочакваният концерт на Alestorm, заедно с Lutharo и Roses Of Thieves, е съвсем близо – събитието ще се състои тази събота в столичния клуб Joy Station, като билетите вече са напълно изчерпани. Феновете трябва да имат предвид следната програма: вратите отварят в 19:00, след което на сцената излизат Roses Of Thieves (19:30), Lutharo (20:20), а Alestorm ще започнат своя сет в 21:30 часа.

Организаторите от BGTSC напомнят, че хората в затруднено положение трябва да бъдат пред входа поне 15 минути преди отварянето, за да получат съдействие при настаняването. От екипа потвърждават, че целта е концертът да протече в приятна и безопасна атмосфера, като в залата няма да бъдат допускани опасни предмети, антисоциално поведение, пушене във всякаква форма, животни, както и малолетни без придружител и попълнена декларация.

Билетите за събитието са напълно разпродадени. Електронният билет не е необходимо да бъде отпечатван – той може да бъде сканиран директно от телефона на входа. Деца до 7-годишна възраст (включително) влизат без билет, а всички посетители до 18 години трябва да са с придружител и попълнена декларация, която може да намерите тук.