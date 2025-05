Изгубеният албум на Motorhead, The Manticore Tapes, излиза за първи път през юни

Motörhead обявиха, че на 27 юни ще издадат "The Manticore Tapes" — изгубен албум от 1976 г., който ще бъде достъпен за първи път. Албумът съдържа 11 неиздавани досега записи от първата студийна сесия на легендарното трио Леми Килмистър, Фаст Еди Кларк и Фил Тейлър. По този повод е пуснат и нов видеоклип към песента "Motörhead".

През август 1976 г. групата записва тези песни в студиото на Emerson, Lake & Palmer в Лондон. Почти 50 години по-късно лентите са открити, реставрирани и издадени по случай 50-годишнината на бандата. Записите показват суровата енергия на Motörhead в началото на пътя им към върха на хард рока.

The Manticore Tapes ще излезе в няколко формата: делукс разширен пакет с двоен винил и 7-инчов сингъл, единичен винил, CD и дигитална версия.

Съдържание на изданието Deluxe Expanded Bookpack:

LP1 — Студио записи

1. Intro (Instrumental)

2. Leavin’ Here

3. Vibrator

4. Help Keep Us On The Road

5. The Watcher

6. Motörhead

7. Witch Doctor (Instrumental)

8. Iron Horse / Born To Lose (Instrumental)

9. Leavin’ Here (Alternate Take)

10. Vibrator (Alternate Take)

11. The Watcher (Alternate Take)

LP2 — Live: Blitzkrieg on Birmingham ’77

1. Motörhead

2. Vibrator

3. Keep Us On The Road

4. The Watcher

5. Iron Horse

6. Leavin’ Here

7. On Parole

8. I’m Your Witch Doctor

9. Train Kept A-Rollin’

10. City Kids

11. White Line Fever

7” сингъл — Live at Barbarella’s Birmingham ’77 (неиздаван досега)

1. Motörhead

2. Keep Us On The Road

