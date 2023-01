Чуйте още една неиздавана досега песен на Motorhead - "Greedy Bastards"

Снимка: You Tube

Както знаете, през февруари Motorhead ще издадат разширена версия на последния си студиен албум "Bad Magic" от 2015 година.

"Bad Magic: Seriously Bad Magic" ще излезе на 24 февруари 2023 година. Дискът ще съдържа и две неиздавани песни, записани по време на звукозаписните сесии. През ноември групата сподели песента "Bullet In You Brain", a сега чрез плейъра по-долу, можете да чуете и "Greedy Bastards".

Започвайки със сурово изречено интро от Леми Килмистър, “Greedy Bastards” носи послание, което е толкова актуално днес, както е било винаги.