Katatonia представиха кавър на Kiss – “A World Without Heroes”

Шведската банда Katatonia представи своя версия на песента „A World Without Heroes“ на Kiss. Парчето първоначално беше достъпно само като бонус трак в специалното издание на последния им албум "Nightmares as Extensions of the Waking State", издаден през юни от Napalm Records, а сега вече е налично и в дигитален формат, заедно с ремикса „Wind of No Change – Karin Park Remix“.

С интерпретацията си Katatonia съчетават духа на класическия рок с характерното си меланхолично звучене. Групата запазва атмосферата на оригинала от 1981 г., но го превръща в своя тъмна и емоционална звукова картина, водена от вокалите на Йонас Ренксе.

Изданието съвпада с началото на европейското турне на Katatonia, което стартира в Турку, Финландия. Към тях се присъединяват специалните гости Evergrey и Klogr, като обиколката ще премине през големите градове в Европа и Обединеното кралство през есента и зимата.

Йонас Ренксе коментира:

„Това е последният сингъл от сесиите за "Nightmares…" – кавър на "A World Without Heroes", песен, която често слушаме в гримьорната преди концерт. За нас тя е и почит към наследството на Ейс Фрийли. Включили сме и ремикса на ’Wind of No Change’ от Карин Парк. Надяваме се да ви хареса – и ще се радваме да се видим на турнето ни в Европа тази есен и зима.“