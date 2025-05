Чуйте новия сингъл на Katatonia „Temporal“

Шведската банда Katatonia сподели втория сингъл от предстоящия си албум „Nightmares As Extensions Of The Waking State“, който излиза на 6 юни чрез Napalm Records.

Песента е придружена от текстово видео, което можете да гледате по-долу:

Албумът „Nightmares As Extensions Of The Waking State“ отбелязва следващата стъпка в развитието на Katatonia, като надгражда върху основата, поставена с предишния диск „Sky Void Of Stars“ (2023), и представя новите китаристи на групата. През 2025 г. съставът на Katatonia включва Йонас Ренксе (вокали), Никлас Сандин (бас), Даниел Мойланен (барабани) и китаристите Нико Елгстранд и Себастиан Сваланд. През март групата се раздели с китариста и съосновател на групата Андерс Нюстрьом.

След края на лятото, Katatonia ще тръгнат на мащабно европейско турне заедно с Evergrey и италианците KLOGR. Обиколката започва на 11 ноември в Тампере, Финландия, ще премине през 31 града и ще завърши на 20 декември в Стокхолм, Швеция.

„Nightmares As Extensions Of The Waking State“ съдържание:

1. Thrice

2. The Liquid Eye

3. Wind Of No Change

4. Lilac

5. Temporal

6. Departure Trails

7. Warden

8. The Light Which I Bleed

9. Efter Solen

10. In The Event