Ейс Фрийли, оригиналният китарист на KISS, почина на 74-годишна възраст

Ейс Фрийли, легендарният китарист и съосновател на рок групата KISS, е починал на 74 години. Новината беше потвърдена от семейство му, което изрази благодарност, че е било с него в последните му мигове, и подчерта значението на наследството, което той оставя след себе си.

Според информация на TMZ, музикантът е бил хоспитализиран и поставен на апаратно дишане, след като преди няколко седмици е получил мозъчен кръвоизлив вследствие на падане в своето студио.

В началото на октомври Фрийли отмени оставащите дати от планираното си турне за 2025 г. поради здравословни проблеми. Малко преди това бе съобщено, че е претърпял лек инцидент у дома, след който лекарите му препоръчали да се възстановява и да избягва пътувания.

Ейс Фрийли е сред основателите на KISS и участва в записите на първите девет албума на групата, включително класики като "KISS", "Destroyer" и "Love Gun". Той се завръща за албума "Psycho Circus" (1998) и е въведен в Залата на славата на Рокендрола заедно с останалите оригинални членове през 2014 г. След окончателното си напускане на групата през 2002 г. продължава успешна солова кариера.

До последно Фрийли работеше върху албума "Origins Vol. 3", продължение на неговите проекти с кавъри от 2016 и 2020 г. Последният му студиен запис, "10,000 Volts", излезе през февруари 2024 г.

Със своя отличителен стил, сценично присъствие и принос към рок музиката, Ейс Фрийли оставя трайна следа в историята на жанра и в сърцата на своите почитатели по света.