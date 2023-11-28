Innerglow гостуваха в „Кутията на Z-Rock“ с новия сингъл „Amusing You“

Българската поп-рок група Innerglow гостува в „Кутията на Z-Rock“, където представи новия си сингъл „Amusing You“ и разказа повече за посоката, в която се развива.

В студиото на Z-Rock бяха Тодор Ковачев (вокали и кийборд) и Матей Христосков (барабани), които споделиха, че песента е естествено продължение на търсенето на нови звуци и изразни средства. „Amusing You“ започва с по-нежен, почти блусарски тон, но постепенно се развива и достига до по-тежък и емоционален финал, контраст, който се превръща в ключов елемент от композицията.

Групата вече е изпълнявала песента на живо преди официалното ѝ излизане, а реакциите на публиката са изиграли своята роля в дооформянето на финалния ѝ вид. Видеото към „Amusing You“ също следва тази идея за близост с аудиторията. В него участват фенове на бандата, а целта е да се пресъздаде енергията от концертите им.

На 22 април Innerglow представиха „Amusing You“ и на живо в столичния клуб „Строежа“, където излязоха на сцената заедно с BOIL и Mirain.

В разговора музикантите коментираха и участието си във финала на българския конкурс за Евровизия. В следващите месеци групата ще има активна концертна и фестивална програма, включително участие на Hills of Rock на 24 юли.

Чуйте цялото интервю в аудиофайла на страницата.