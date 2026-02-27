Ингви Малмстийн с концерт в София на 15 юли

Легендарният китарист Ингви Малмстийн се завръща в България за концерт на 15 юли 2026 г. в клуб Joy Station в София. Събитието започва в 20:00 ч. и е организирано от BGTSC.

Концертът е част от европейското турне на музиканта, като България се включва като допълнителна спирка, въпреки че първоначално не фигурираше в обявените дати. Решението не е изненадващо, предвид силния интерес към предишните му изяви у нас, които преминаха при разпродадени зали.

Още в началото на кариерата си Малмстийн прави впечатление с работата си със Steeler и Alcatrazz, но бързо поема по собствен път. С дебютния си солов албум „Rising Force“ (1984) той променя възприятията за китарната музика и поставя основите на неокласическия метъл, превръщайки се в един от най-влиятелните китаристи в света.

За повече от четири десетилетия кариера Ингви Малмстийн има зад гърба си над 20 солови издания, включително студийни албуми, кавър проекти и записи със симфоничен оркестър. Отличителният му стил и виртуозна техника му носят огромна фен база по целия свят и го утвърждават като една от най-разпознаваемите фигури в рок и метъл музиката.

Това ще бъде четвъртото посещение на Малмстийн в България. Първият му концерт у нас е през 2021 г. в зала 1 на НДК, а следващите му участия също се радват на сериозен интерес. Последното му гостуване, обявено в кратък срок през лятото на миналата година, привлече публика въпреки отпускарския сезон.

Сега китарният маестро отново ще застане пред българската публика, този път в клубна атмосфера, с репертоар, обхващащ цялата му кариера.

Билетите за концерта вече са в продажба в мрежата на Eventim. До 20 март цената е 45 евро, след което ще се повишават с наближаването на събитието. Електронните билети могат да бъдат сканирани директно от мобилно устройство, без необходимост от разпечатване.

Деца до 7-годишна възраст ще могат да присъстват без билет, но задължително с придружител.