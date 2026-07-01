Въведете търсената дума и натиснете Enter
следва
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

Hollywood Vampires споделиха концертно видео към „Ace Of Spades“

Изпълнението е част от предстоящия албум "At Montreux Jazz Festival"

Публикувано на 22 Юли 2026
Hollywood Vampires споделиха концертно видео към „Ace Of Spades“

Hollywood Vampires публикуваха концертно видео към своята версия на „Ace Of Spades“ на Motörhead. Изпълнението е записано по време на участието на групата на Montreux Jazz Festival през 2018 година и е част от предстоящия концертен албум „At Montreux Jazz Festival“.

Новото издание ще излезе дигитално на 7 август, а на CD и винил – на 16 октомври чрез earMUSIC.

Версията на „Ace Of Spades“ е своеобразен трибют към покойния Леми Килмистър и продължава традицията на Hollywood Vampires да отдават почит на музикантите, оставили трайна следа в историята на рок музиката.

"At Montreux Jazz Festival" ще включва общо 19 песни, сред които „Raise The Dead“, „I Got A Line On You“, „Sweet Emotion“, „Heroes“, „School's Out/Another Brick In The Wall“ и „Ace Of Spades“.

Ключови думи: