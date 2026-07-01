Hollywood Vampires споделиха концертно видео към „Ace Of Spades“

Hollywood Vampires публикуваха концертно видео към своята версия на „Ace Of Spades“ на Motörhead. Изпълнението е записано по време на участието на групата на Montreux Jazz Festival през 2018 година и е част от предстоящия концертен албум „At Montreux Jazz Festival“.
Новото издание ще излезе дигитално на 7 август, а на CD и винил – на 16 октомври чрез earMUSIC.
Версията на „Ace Of Spades“ е своеобразен трибют към покойния Леми Килмистър и продължава традицията на Hollywood Vampires да отдават почит на музикантите, оставили трайна следа в историята на рок музиката.
"At Montreux Jazz Festival" ще включва общо 19 песни, сред които „Raise The Dead“, „I Got A Line On You“, „Sweet Emotion“, „Heroes“, „School's Out/Another Brick In The Wall“ и „Ace Of Spades“.