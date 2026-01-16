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Hollywood Vampires издават концертния албум "At Montreux Jazz Festival"

Супергрупата представи концертна версия на „Raise The Dead“ и обяви лайв албум с неиздавани досега кавъри

Публикувано на 01 Юли 2026
Hollywood Vampires издават концертния албум

Hollywood Vampires обявиха излизането на новия си концертен албум At Montreux Jazz Festival, който ще запечата участието на супергрупата на фестивала в Монтрьо през 2018 година.

Албумът ще бъде достъпен в дигитален формат на 7 август, а на 16 октомври ще излезе на CD и винил чрез earMUSIC.

Заедно с анонса на албума групата публикува концертната версия на „Raise The Dead“, придружена от видео, заснето по време на изпълнението.

В състава на Hollywood Vampires са Алис Купър, Джони Деп, Джо Пери и Томи Хенриксен, които през годините превърнаха проекта в своеобразен трибют към големите имена на рокендрола.

Освен песни на Hollywood Vampires, новият албум включва и редица кавър версии, които досега не са били официално издавани от групата. Сред тях са „Ace Of Spades“ на Motörhead, изпълнена като почит към Леми Килмистър, както и интерпретации на The Doors, The Who, AC/DC, Aerosmith и др.

Създадени през 2015 година, Hollywood Vampires първоначално залагат основно на кавъри, а през 2019 г. издават втория си албум "Rise", който включва предимно авторски композиции. Групата продължава да съчетава собствена музика с отдаване на почит към артистите, вдъхновили поколения рок музиканти.

"At Montreux Jazz Festival" track listing:

01. I Want My Now
02. Raise The Dead
03. I Got A Line On You
04. 7 And 7 Is
05. My Dead Drunk Friends
06. Five To One/Break On Through
07. The Jack
08. Ace Of Spades
09. Baba O'Riley
10. As Bad As I Am
11. The Boogieman Surprise
12. I'm Eighteen
13. Combination
14. People Who Died
15. Sweet Emotion
16. Welcome To Bushwackers
17. Heroes
18. Train Kept A-Rollin'
19. School's Out/Another Brick In The Wall

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