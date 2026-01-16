Hollywood Vampires издават концертния албум "At Montreux Jazz Festival"

Hollywood Vampires обявиха излизането на новия си концертен албум At Montreux Jazz Festival, който ще запечата участието на супергрупата на фестивала в Монтрьо през 2018 година.
Албумът ще бъде достъпен в дигитален формат на 7 август, а на 16 октомври ще излезе на CD и винил чрез earMUSIC.
Заедно с анонса на албума групата публикува концертната версия на „Raise The Dead“, придружена от видео, заснето по време на изпълнението.
В състава на Hollywood Vampires са Алис Купър, Джони Деп, Джо Пери и Томи Хенриксен, които през годините превърнаха проекта в своеобразен трибют към големите имена на рокендрола.
Освен песни на Hollywood Vampires, новият албум включва и редица кавър версии, които досега не са били официално издавани от групата. Сред тях са „Ace Of Spades“ на Motörhead, изпълнена като почит към Леми Килмистър, както и интерпретации на The Doors, The Who, AC/DC, Aerosmith и др.
Създадени през 2015 година, Hollywood Vampires първоначално залагат основно на кавъри, а през 2019 г. издават втория си албум "Rise", който включва предимно авторски композиции. Групата продължава да съчетава собствена музика с отдаване на почит към артистите, вдъхновили поколения рок музиканти.
"At Montreux Jazz Festival" track listing:
01. I Want My Now
02. Raise The Dead
03. I Got A Line On You
04. 7 And 7 Is
05. My Dead Drunk Friends
06. Five To One/Break On Through
07. The Jack
08. Ace Of Spades
09. Baba O'Riley
10. As Bad As I Am
11. The Boogieman Surprise
12. I'm Eighteen
13. Combination
14. People Who Died
15. Sweet Emotion
16. Welcome To Bushwackers
17. Heroes
18. Train Kept A-Rollin'
19. School's Out/Another Brick In The Wall