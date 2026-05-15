Hatebreed и Life of Agony идват в София с на 11 ноември

На 11 ноември Зала 3 на НДК ще посрещне три добре познати имена от американската хардкор и алтернативна сцена. По покана на Fest Team в София пристигат Hatebreed, Life of Agony и End It.

Билетите за концерта влизат в продажба на 10 юни за членовете на Fest Club, а от 11 юни ще бъдат достъпни в мрежата на Ticket Station на цена от 55 евро.

Hatebreed са сред най-разпознаваемите групи в американския хардкор. Създадена през 1994 г. в Бриджпорт, Кънектикът, от фронтмена Jamey Jasta, бандата изгражда звучене, в което хардкор и метъл се срещат в комбинация от тежки рифове, агресивна енергия и текстове за устойчивост, лични битки и преодоляване на трудностите.

През годините Hatebreed се утвърждават като една от най-силните лайв банди в жанра. Сред последните им издания е албумът “Weight of the False Self” от 2020 г., а през 2025 г. групата представи и първата си нова музика от пет години насам със сингъла “Make the Demons Obey”. В момента музикантите работят по следващия си студиен албум.

Специален гост на вечерта ще бъдат нюйоркските Life of Agony. Още от началото на 90-те групата изгражда собствен стил между алтернативния метъл, хардкора и рока, комбинирайки тежест и мелодичност с емоционална дълбочина.

Историята на групата е тясно свързана и с вокалиста Keith Caputo, чиято откровеност по лични теми през годините се превръща във важна част от връзката на Life of Agony с тяхната публика. И до днес бандата продължава да бъде актуално име за различни поколения фенове на тежката музика.

Към концерта се присъединяват и End It – една от най-коментираните нови групи в съвременната хардкор сцена. Сформирани в Балтимор през 2017 г., те бързо привличат внимание с енергичните си концерти и комбинацията от класически американски хардкор, пънк и кросоувър траш.

След силния отзвук около EP-то “Unpleasant Living” и дебютния албум “Wrong Side of Heaven”, End It се утвърждават като една от най-обещаващите млади банди в жанра.

На 11 ноември публиката в София ще види на една сцена три поколения американска тежка музика – от безкомпромисната енергия на Hatebreed, през емоционалния заряд на Life of Agony, до експлозивния хардкор на End It.